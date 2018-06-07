الأخضر الـ67 عالمياً في تصنيف "فيفا" للمنتخبات

أصبح المنتخب الروسي الأول لكرة القدم أقل المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، من حيث التصنيف حيث تراجع أربعة مراكز في التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" يوم الخميس.

وتراجع المنتخب الروسي أربعة مراكز دفعة واحدة ليهبط من المركز 66 إلى المركز 70 ليصبح خلف المنتخب السعودي، الذي يواجهه في المباراة الافتتاحية للمونديال، والذي يحتل المركز 67.

ويبدأ المنتخب الألماني حملة الدفاع عن لقبه، وهو المصنف الأول، متفوقا على المنتخبين البرازيلي والبلجيكي.

وكان التغيير الوحيد في العشرة الأوائل هو صعود المنتخب البولندي من المركز العاشر إلى الثامن وهبوط المنتخب الإسباني من المركز الثامن إلى العاشر.

وجاء منتخب تشيلي، الفائز بلقب كوبا أميركا، في المركز التاسع، وهو الفريق الوحيد من المصنفين العشرة الأوائل الذي لن يتواجد في كأس العالم.

وحافظ المنتخب التونسي على صدارة التصنيف العربي والأفريقي بعدما احتل المركز الحادي والعشرين عالميا برصيد 910 نقطة. وواصل المنتخب التونسي زعامته الإفريقية متفوقا على السنغال وجمهورية الكونغو والمغرب ومصر. وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني على مستوى قارة افريقيا يليه منتخب الكونغو ثم المنتخب المغربي يليه منتخب مصر.

وتصدر منتخب أستراليا تصنيف قارة آسيا يليه منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم السعودية. وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يليه منتخب كوستاريكا ثم أميركا ثم جامايكا ثم بنما. وتصدرت البرازيل تصنيف أميركا الجنوبية يليها الأرجنتين ثم تشيلي ثم بيرو ثم أوروغواي ثم كولومبيا.