الشباب يستغني عن 19 لاعباً من الفريق الأول والأولمبي

وقعت إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل، مخالصات مع لاعبين وصل عددهم إلى 19، بسبب إلغاء الفريق الأولمبي ولتطوير النادي.

وجاء في بيان النادي الرسمي: وقعت إدارة الشباب مخالصات نهائية دون آثار مالية على النادي مع عبدالعزيز البيشي وعبدالله الفهد وعبدالرحمن الدوسري، واستغنائها عن محمد القرني وعبدالوهاب جعفر.

وأضاف البيان حول تنسيق اللاعبين الشباب: ونظرا لإلغاء فريق الأولمبي في الموسم المقبل، قامت إدارة الشباب بتنسيق 14 لاعباً وهم، خالد الدوسري وراكان الملاح وريان الريس وطلال العنزي وعبدالملك باجري وغانم القحطاني ومحمد العنزي ومقرن الخالد ونواف الدوسري وفهد الكسار والمعتصم الرفاعي وفيصل العبد الرحمن وطلال عراد وفارس السيد.

واختتمت الإدارة بمفاوضاتها مع لاعبين آخرين بغرض إعارتهم أو الاستغناء عنهم: ولا تزال إدارة النادي تتفاوض مع بعض اللاعبين، وذلك بغرض إعارتهم أو توقيع مخالصات نهائية معهم.