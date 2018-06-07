بيتزي: مباراة ألمانيا شبيهة بالافتتاح.. وسنحضر بقوة

أكد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي على جاهزية الأخضر لمواجهته أمام منتخب ألمانيا يوم الجمعة، مضيفاً بأنها أقوى الوديات الاستعدادية للمونديال لأنه من أبرز المرشحين لنيل كأس العالم.



وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: مباراة الافتتاح في المونديال استثنائية للجميع، للاعبي الأخضر ولي شخصياً فالآمال فيها كبيرة والجميع متشوق لخوض هذا اللقاء فقد تم توفير كافة الإمكانيات وتم الإعداد فنيا بالشكل المثالي لنكون حاضرين بقوة، أما عن مباراة الغد فهي اختبار قوي ربما تتشابه في الدعم الجماهيري.

وأضاف بيتزي بأن اللاعبين المحترفين في إسبانيا على أكمل استعداد للقاء: وصلوا بشكل مثالي من جميع النواحي رغم قلة مشاركتهم لكنهم شاركوا في الجولات الخبرة وحققوا فائدة ممتازة وسيكون لهم حضور قوي مع منتخبهم.

ومنذ بداية المرحلة الخامسة والأخيرة من إعدادات الأخضر، لعب وديتان في سويسرا، أمام إيطاليا بهدفين لهدف، وبيرو بثلاثية دون رد، قبل أن يختتم ودياته أمام ألماني في ملعب نادي ليفركوزن "باي أرينا" في ألمانيا.