عطيف يوقع المخالصة وينهي قصته مع الشباب

وقعت إدارة الشباب يوم الخميس، مخالصة مالية مع المخضرم أحمد عطيف، بعد فترة طويلة قضاها مع فريق العاصمة، ساهم فيها بتحقيق عدة بطولات.

وعرض على عطيف منصبا إداريا أو فنيا في الشباب، نظرا لما قدمه طوال مسيرته الطويلة مع الفريق العاصمي.

وبدأ عطيف كلاعب في فئة الشباب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع الفريق الأول في عام 2003، ويصبح واحدا من أهم لاعبي النادي العاصمي، كما ساهم في تحقيق عدد من البطولات برفقة النادي والمنتخب السعودي.

وحقق عطيف بطولة الدوري السعودي برفقة الشباب 3 مرات، 2004 و2006 و2012، وبطولة كأس الملك 3 مرات 2008 و 2009 و 2014، والسوبر السعودي أمام النصر من العام نفسه.

ولعب عطيف59 لقاء بقميص الأخضر، في تصفيات مونديالي 2010 و2014، وكأس آسيا 2011، وكأس الخليج 2009 و2013.

وبدأ أبناء عطيف الخمسة مسيرتهم في الشباب، وهم أحمد وعبده وعلي وصقر وعبدالله، وبذلك يكون أحمد هو آخر أبناء عطيف مغادرة للنادي الأبيض.