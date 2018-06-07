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ياسين حمزة لاعباً للفتح حتى 2019

المصدر: العربية.نت
حمزة حاملاً قميص الفتح
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أعلنت إدارة الفتح تعاقدها مع ياسين حمزة، مدافع اتحاد جدة السابق، بعد أن أنهت إدارة النادي الغربي عقده في وقت سابق.

ونشر الفتح على موقعه الرسمي: أنهت إدارة الفتح تعاقدها مع ياسين حمزة مدافع اتحاد جدة السابق لمدة موسم رياضي واحد، وجاء التعاقد مع اللاعب ياسين حمزة بتوصية من المدرب فتحي الجبال وذلك لتدعيم خط الدفاع.

وانتقل ياسين حمزة إلى صفوف اتحاد جدة من التعاون في صيف 2015، لعب 20 مباراة على مدار موسمين، واستدعي للمنتخب السعودي، ليشارك في 5 لقاءات دولية بقميص الأخضر في تصفيات كأس العالم 2018، أمام تيمور الشرقية ذهابا وإيابا وماليزيا والإمارات وفلسطين.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #الفتح, #ياسين حمزة

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