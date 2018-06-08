بعد 16 عاماً.. أين ذهب أبرز لاعبي الأخضر وألمانيا؟

رغم مرور 16 عاما و7 أيام عليها، إلا أن صداها ما زال يرن حتى الآن في أذهان السعوديين، ذكرى ثمانية ألمانيا تتجدد يوم الجمعة، و3 لاعبين فقط ممن كتبت أسماؤهم في تشكيلة اللقاء في اليابان يحضرون في ليفركوزن لأجل مباراة يوم الجمعة، وهم السعودي نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يجلس أوليفر بيرهوف في مقعد مدير "المانشافت" وميروسلاف كلوزه صاحب الأهداف الأربعة آنذاك يجلس الآن في مقاعد الجهاز التدريبي الألماني.

أسماء عديدة في تلك المباراة اعتزلت ركل الكرة، الحارس محمد الدعيع يتولى التحليل الفني في الفضائيات أما عن سامي الجابر فهو يقود دفة الهلال كرئيس للنادي العاصمي، فيما يواصل ابن الحادية والأربعين عاما، حسين عبد الغني اللعب في الدوري البلغاري، واستعان الأخضر بالمدرب ناصر الجوهر آخر مرة في كأس آسيا 2011.

وفي الجانب الألماني، يمتلك أوليفر كان أكاديمية لحراس المرمى أشرفت على جانب من إعداد حراس السعودية لكأس العالم، ورفيقاه مايكل بالاك وديتمر هامان يجلسان الآن أمام كاميرات التلفاز كمحللين فنيين، وكان العمل التدريبي طريق كريستيان زيغة في ناد تايلاندي ومثله كريستيان يانكر الذي يتولى مهمة مساعد المدرب في رابيد فينا النمساوي، أما البقية غادروا الملاعب والوسط الرياضي تماما بينما يستمر مدرب الألمان في ذلك المونديال رودي فولر بتوجيه اللاعبين كمدير فني لنادي ليفركوزن الألماني، والذي للمصادفة يستضيف ودية السعودية وألمانيا في ملعبه "باي أرينا"يوم الجمعة.