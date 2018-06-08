الأخضر يطمئن جماهيره بمستوى مميز أمام بطل العالم

خسر المنتخب السعودي أمام مضيفه الألماني 2-1، في مواجهةٍ ودية احتضنها ستاد باي أرينا في مدينة ليفركوزن، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق في روسيا يوم الخميس المقبل.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً لاسيما وأن المباراة بدأت بهجوم ألماني أسفر عن هدف مبكر بعد مرور 8 دقائق عن طريق المهاجم تيمو فيرنير الذي أكمل تمريرة زميله رويس في شباك الحارس عبدالله المعيوف. ورد المنتخب السعودي سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد اللاعب سالم الدوسري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس مانويل نوير تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 20 كان المنتخب الألماني قريباً من تسجيل الهدف الثاني حينما سدد لاعبه رويس كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن المنتخب الألماني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق مدافع الأخضر عمر هوساوي الذي حول عرضية رويس بقدمه في شباك فريقه بالخطأ.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب السعودي الذي سيطر على فترات كثيرة من أجزائه وبدأت هجمات الأخضر عن طريق اللاعب سلمان الفرج الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت من فوق العارضة. وواصل الأخضر هجومه وكاد اللاعب يحيى الشهري أن يسجل هدف تقليص الفارق بعد استلامه لكرة داخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها بعيدة عن المرمى. وعند الدقيقة 84 منح اللاعب تيسير الجاسم المنتخب السعودي ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة من خضيرة، ليتقدم لها المهاجم محمد السهلاوي ويسددها إلا أنها وجدت الحارس نوير الذي تصدى لها لتعود إلى تيسير الجاسم الذي سددها في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر المهاجم محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله تيسير الجاسم أمام المرمى الخالي إلا أنه لم ينجح في تحويلها في الشباك.

وبهذه المباراة اختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية استعداداً لخوض مواجهة افتتاح المونديال التي ستكون أمام المنتخب الروسي يوم الخميس المقبل.

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