الأخضر يواجه ألمانيا في البروفة الأخيرة قبل روسيا

يخوض المنتخب السعودي اختباراً قوياً، حينما يواجه نظيره الألماني، على ستاد باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية، استعداداً لمواجهة روسيا في افتتاح المونديال والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

وسينهي المنتخب السعودي استعداده للمونديال بمواجهة المنتخب الألماني حامل لقب مونديال البرازيل 2014 عقب فوزه على المنتخب الأرجنتيني في النهائي بهدف نظيف.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبتين سابقتين حيث كانت أول مواجهة في عام 98 في مباراة ودية انتهت بفوز ألمانيا 3-صفر في الرياض، والمواجهة الثانية كانت خلال منافسات مونديال 2002 وانتهت بفوز المنتخب الألماني بثمانية أهداف دون رد.

وكان الأخضر قد خاض 4 مباريات ودية في بداية استعداده للمونديال والذي انطلق في شهر فبراير الماضي، حيث انتصر على منتخب مولدوفا بثلاثية نظيفة، وخسر من العراق 4-1، وتعادل أمام منتخب أوكرانيا 1-1 وخسر أمام المنتخب البلجيكي 4-صفر.

وفي المرحلة الأخيرة لاستعداداته للمونديال والذي انطلقت الشهر الماضي خاض الأخضر 4 مباريات ودية، حيث انتصر على منتخبي الجزائر واليونان بذات النتيجة 2-صفر، وخسر أمام المنتخبين الإيطالي 2-1 وبيرو 3-صفر.

ويأمل الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي مدرب الأخضر أن تكون مواجهة ألمانيا بروفة ناجحة قبل خوضه مواجهة الافتتاح والتي ستكون أمام المنتخب الروسي يوم الخميس المقبل.

وسيدفع بيتزي بتشكيلته الأساسية التي ستخوض لقاء الافتتاح بعدما فضّل خوض مواجهة بيرو الماضية بالتشكيلة الاحتياطية.

وفي المقابل يختتم المنتخب الألماني استعداده للمونديال حيث يسعى للمحافظة على لقبه الذي حققه في مونديال البرازيل 2014. ووقع المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

ويخشى الألمان كثيراً على منتخبهم حيث لم يقدم أداءً مميزاً في مواجهاته الودية حيث تعادل أمام منتخب إسبانيا 1-1 وخسر أمام منتخب البرازيل 1-صفر، وفي آخر مواجهاته يوم السبت الماضي، خسر أمام منتخب النمسا 2-1.

وقرر المدرب يواكيم لوف إبعاد صانع الألعاب مسعود أوزيل عن المواجهة بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة منتخب النمسا والتي أقيمت يوم السبت الماضي.