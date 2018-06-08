أعلن اتحاد جدة، يوم الجمعة، تعاقده مع واندرسون فيريرا "فالديفيا" مهاجم إنترناسيونال البرازيلي، مع أفضلية التجديد للنادي.

وجاء في بيان النادي الرسمي: أنهت إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن، التعاقد مع واندرسون فيريرا "فالديفيا" قادما من إنترناسيونال البرازيلي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد للنادي.

وتنقل فالديفيا (23 عاماً)، بين أندية الدوري البرازيلي، بدءاً من إنترناسيونال ومن ثم أتليتكو مينييرو وساوباولو والعودة إلى إنترناسيونال.

ويعد البرازيلي فالديفيا أول صفقات اتحاد جدة بعد منعه من التعاقدات لفترتين في الصيف الماضي.