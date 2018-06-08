الحزم يتعاقد مع مساعد مدرب رومانيا السابق

المصدر: الرياض - د ب ا

أعلن الحزم الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي، تعاقده مع الروماني دانيال إيسايلا لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح الحزم أن التعاقد مع إيسايلا (46 عاما)، جاء بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وحقق إيسايلا العديد من الألقاب في رومانيا، أبرزها الكأس مع أسترا عام 2013، والسوبر مع الفريق نفسه في العام التالي.

وفي عام 2014 أيضا، قاد إيسايلا فريق أسترا لوصافة الدوري الروماني، ومن ثم التأهل إلى منافسات الدوري الأوروبي للمرة الأولى، لينتقل للعمل كمدرب مساعد لمدرب المنتخب الروماني الأول.

وقبل توليه تدريب فريق الحزم، عمل المدرب الروماني كمدير فني لمنتخب بلاده تحت 21 عاما.

يذكر أن الحزم صعد إلى دوري المحترفين بعد أن خطف وصافة دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.