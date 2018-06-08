صالح المطلق: أخاف أن تبعثر مباراة ألمانيا أوراق بيتزي

كشف صالح المطلق، اللاعب والمدرب السابق، عن خوفه من تأثير مباراة ألمانيا بشكل سلبي على معنويات لاعبي المنتخب السعودي، خاصة أن المباراة تسبق الافتتاح بستة أيام.

وقال المطلق في لقاء مع "العربية" في نشرة الرياضة: يجب أن يدير المدرب مباراة ألمانيا بواقعية، والمباراة قبل البطولة بستة أيام وهو ظرف صعب، ويجب أن نراعي شعور اللاعب في الوقت هذا، كما أنها مباراة ثقيلة جدا، وأتمنى أن يمتص المدرب الضغط عن اللاعبين.

وعن خيار ألمانيا للودية الأخيرة، قال المطلق: دائما يعتمد المدربون الودية الأخيرة لتحقيق الفوز لصنع جو إيجابي للاعبين قبل البطولة الكبرى، وكان المفترض أن يكون الخيار الأخير أمام منتخب أضعف من الأخضر أو في مستواه، وخيار ألمانيا فنيا غير صحيح، لأن المدرب حتى الآن لم يستقر على تشكيلة 11 لاعبا وأخاف من أن تبعثر مباراة ألمانيا أوراقه، وبالنسبة للاعبين فهو موضوع معنوي وأي نتيجة كبيرة ستكون صعبة جدا على معنويات اللاعبين، وحتى وإن حدثت النتيجة الإيجابية للأخضر أمام ألمانيا فإني لا زلت أرى بأن خيار ألمانيا فنيا غير صحيح.