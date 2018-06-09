اتحاد جدة يضم جابر عيسى إلى صفوفه

أعلنت إدارة نادي "اتحاد جدة"، اليوم السبت، تعاقدها مع #جابر_عيسى الملقب "بوغبا"، لاعب "المواليد"، بعد انتهاء فترة إعارته من فياريال "ب" الإسباني.

وسمحت الهيئة العامة للرياضة، مطلع الموسم الماضي، بمشاركة "المواليد" في جميع فئات أندية كرة القدم العمرية، ليكون جابر أحد المرشحين للعب للأندية السعودية.

وفِي يناير/كانون الثاني 2018، انتقل 9 لاعبين سعوديين إلى الأندية الإسبانية على سبيل الإعارة، ليذهب جابر إلى رديف فياريال قبل أن يعود إلى السعودية مع نهاية الموسم الماضي.

ونشر #اتحاد_جدة بيانا بتفاصيل التعاقد: أنهت إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن، التعاقد مع جابر عيسى "بوغبا" لاعب المنتخب السعودي "ب"، ليمثل صفوف الفريق الأول موسمين.

وبحسب الاتحاديين فإن اختيار اللاعب جاء نتيجة متابعة مستوياته المتميزة في دورة كأس الخليج الأخيرة.