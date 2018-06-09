المطلق: يجب على بيتزي تصحيح أخطائه

أبدى صالح المطلق، اللاعب الدولي والمدرب السابق، استيائه من عدم استقرار بيتزي، مدرب المنتخب الأرجنتيني على تشكيلة واضحة، مضيفا بأنه يجب عليه اعتماد الـ11 لاعبا قبل مباراة الافتتاح أمام روسيا.

وقال المطلق في لقاء بنشرة الرياضة على "العربية": إجمالا أرى أن الاستعداد كان جيدا، ولكن تركيزي منصب على بيتزي مدرب المنتخب وتركيزه على أخطائه، فهو لم يستقر حتى الآن على تشكيلة أساسية تحديدا في الأظهرة وفي مركز رأس الحربة، وطريقة اللعب تغيرت من مباراة لمباراة حتى الآن، كما أن تجارب بيتزي تحمل اللاعبين فوق طاقتهم، ويجب أن يكون هناك لاعب يساند عبدالله عطيف في خط الوسط.

وحول مباراة الافتتاح، قال المطلق: المنتخب جاهز تماما لمباراة الافتتاح أمام روسيا، وتاريخنا جيد في كأس العالم.