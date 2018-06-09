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رسمياً.. اتحاد جدة يتعاقد مع حسن معاذ

المصدر: العربية.نت
معاذ مع المقيرن بعد التوقيع
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أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن التعاقد مع حسن معاذ ظهير الفيحاء الأيمن لمدة موسمين، بعدما اشترت ما تبقى من عقده مع فريقه.

ووقع معاذ عقده بحضور الرئيس المقيرن الذي ضم إلى صفوف الفريق كلاً من البرازيلي فالديفيا ولاعب المواليد جابر عيسى بالإضافة إلى التعاقد مع رامون دياز المدرب الأرجنتيني.

وكان الفيحاء قد تعاقد مع حسن معاذ لمدة عامين قبل بداية الموسم الرياضي المنصرم، وفي فترة الانتقالات الشتوية انتقل اللاعب إلى نادي الشباب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #نواف المقيرن, #الفيحاء, #حسن معاذ

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