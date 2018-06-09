رويس: الأخضر خطير.. وخضيرة: كدنا أن نضيع المباراة

أكد ماركو رويس، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا، أن المنتخب السعودي كان ندا صعبا، مضيفا بأنه سعيد بمستواه خلال مباراة يوم الجمعة أمام الأخضر.

وفاز المنتخب الألماني على نظيره السعودي بهدفين لهدف، في آخر وديات الفريقين الاستعدادية لكأس العالم 2018.

وقال رويس في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سكاي": لا توجد منتخبات مغمورة، كنا سيئين في بعض الأحيان وكانت لهم مرتدات عديدة بعد أن تركنا فراغات كبيرة في الملعب، ولكن نحن فريق متكامل، ويتبقى أسبوع كامل على كأس العالم، ولا يجب على منتخب ألمانيا القلق أبدا.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب الألماني، تصريحا لسامي خضيرة عقب اللقاء: النتائج تكون مهمة كل ما اقتربنا من كأس العالم، كنا جيدين في الشوط الأول، ولكننا في الشوط الثاني أضعنا كل شيء.