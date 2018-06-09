مفاوضات هيئة الرياضة وفيفا تقترب من الحسم

كشفت مصادر خاصة عن إجراء مفاوضات مباشرة بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق نقل 22 مباراة من مونديال روسيا الذي يقام نهاية الأسبوع القادم.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منح الدول التي تأهلت منتخباتها إلى المونديال حق نقل مبارياتها على قنواتها المحلية.

وأبلغت المصادر أن اجتماعاً حاسماً سيعقد يوم الاثنين 11 يونيو بين مسؤولين من الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم لإنهاء الأمر بصورة نهائية، كون المنتخب السعودي سيكون طرفاً في مباراة افتتاح المونديال يوم 14 يونيو أمام روسيا البلد المضيف.

وأكدت ذات المصادر أن الضغوطات زادت على "فيفا" مع قرب انطلاق المونديال، كون قنوات "Bein" غير مصرح لها بالبث داخل السعودية، كونها لا تملك ترخيصاً بذلك، وفق الإجراءات المحلية المعمول بها داخل السعودية، بينما تنص أنظمة فيفا على حق الدول المشاركة في البطولة بمتابعة مباريات منتخباتها.