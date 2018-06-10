إدارة الوحدة تتعاقد مع البرازيلي ماركوس جيليرمي

واصلت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي صفقاتها وأعلنت التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس جيليرمي قادماً من أتليتكو بارانايسي البرازيلي، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر حساب الوحدة على "تويتر" فيديو توقيع اللاعب الشاب (22 عاماً) إلى جانب خيمي رئيس النادي وآل الشيخ.

وبدأ متوسط الميدان الشاب مشواره الكروي في بارانايسي، قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى ساو باولو العريق بنظام الإعارة وخاض معه 49 مباراة في البطولات البرازيلية.

وخاض جيليرمي تجربة أوروبية في النصف الثاني من الموسم ما قبل الماضي، عندما انتقل إلى صفوف دينامو زغرب الكرواتي.

وعلى الصعيد الدولي، كان ماركوس لاعباً في صفوف منتخب البرازيل تحت 20 عاماً إلى جانب مارلون سانتوس لاعب نيس الفرنسي والمعار من برشلونة، بالإضافة إلى كينيدي مهاجم تشيلسي اللندني وجيرسون لاعب روما الإيطالي وغابرييل باربوزا، وكان هداف بلاده في تلك النسخة برصيد 4 أهداف.