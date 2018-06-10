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اتحاد جدة يضم شمري التعاون 3 مواسم

المصدر: العربية.نت
الشمري والزهراني خلال توقيع العقد
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وقّعت إدارة نادي اتحاد جدة عقداً احترافياً مع عبدالله الشمري مدافع التعاون ليدافع عن ألوان بطل كأس الملك حتى صيف 2021.

واشترت إدارة الاتحاد ما تبقى من عقد المدافع (البالغ من العمر 25 عاما) مع ناديه التعاون، قبل أن توقع معه عقده الجديد بحضور خميس الزهراني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وشارك الشمري في 17 مباراة ضمن دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين في شباك الهلال والاتفاق، كما انضم إلى صفوف المنتخب السعودي نهاية العام الماضي.

وبات الشمري رابع لاعب ينضم إلى صفوف اتحاد جدة في عهد إدارة نواف المقيرن، بعد كلاً من البرازيلي فالديفيا ولاعب المواليد جابر عيسى وكذلك المدافع حسن معاذ.

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