بالصور.. الأخضر يصل إلى روسيا والسفير يستقبل البعثة

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم السبت، استعدادا لمباراة افتتاح كأس العالم أمام المستضيف يوم الخميس.



وتقدم البعثة عادل عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورافقه نواف التمياط، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس فريق الإعداد للمشاركة في كأس العالم، ولؤي السبيعي، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو فريق الإعداد لكأس العالم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبو المنتخب الوطني الـ23، وكان رائد قرملي، سفير السعودية في روسيا، في مقدمة البعثة المستقبلة لوفد الأخضر.

ويخوض الأخضر مبارياته المونديالية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بجانبه منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي.

وخاض الأخضر 3 مباريات ودية في المعسكر الخامس والأخير استعدادا للمونديال، أمام إيطاليا وانتهت 1-2 وألمانيا بنفس النتيجة، وبثلاثية دون رد أمام نظيره البيروفي.