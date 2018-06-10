المدافع البرتغالي أندريه ميكائيل ينضم إلى الفيصلي

وقعت إدارة الفيصلي، وصيف بطل كأس الملك، عقداً احترافياً مع اللاعب البرتغالي أندريه ميكائيل مدافع موريرينيسي البرتغالي لمدة موسم وأفضلية التجديد لآخر بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وبدأ ميكائيل (29 عاماً) مع فئات فيتوريا غيماريش السنية في بلاده، وانتقل إلى موريرينيسي في عام 2008 وبقي معه 3 مواسم، قبل أن يرتدي قميص أولهانينسي في البرتغال وزويتسا البولندي، وعاد في 2015 إلى موريرينسي من جديد.

ويعتبر ميكائيل ثاني لاعب ينضم إلى أندية الدوري السعودي قادماً من موريرينسي بعد الجزائري هشام بلقروي الذي انتقل إلى الرائد.