الوحدة يضرب الرابطة الأميركية عبر "تويتر" ويخطف الأضواء

لم يصدق الأميركيون في أواخر أكتوبر الماضي أن رابطة كرة القدم الأميركية "إن أف إل" ستقدم 500 تذكرة مجانية بشكل عشوائي عبر أكثر من منصة لحضور نهائي "سوبر بول" وهو الحدث الرياضي الأكبر في أميركا، لكن فريق الوحدة السعودي ابتكر طريقة أفضل من تلك، عبر توزيع سيارات لمتابعي حساب النادي على "تويتر" بعد كل صفقة صيفية وقعها رئيسه حاتم خيمي.

وجذب قرار رابطة كرة القدم الأميركية ورئيسها روجر غوديل، انتباه المشجعين وحتى كبريات الصحف الأميركية مثل "نيويورك تايمز" و"شيكاغو تريبيون" التي ركزت عليها بشدة، بعد إعلان الرابطة عن منح 500 تذكرة من أصل 71 ألف تذكرة معروضة للحدث الذي أقيم في الرابع من فبراير الماضي.



بالنسبة للأميركيين كان التوزيع يعتمد عبر أكثر من طريقة، الأولى لحضور الاحتفالات الخاصة بالرابطة وجوائز أفضل اللاعبين، وبالإضافة إلى توزيع عشوائي في الجامعات والمدارس، وأخيراً المنتديات الجماهيرية الخاصة بمتابعة اللعبة، وهو ما اعتبر حينها بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأميركية.

في السعودية، استغلت إدارة الوحدة الملاءة التي تعيشها حالياً بدعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وأصبحت تجري سحباً على سيارة بعد كل صفقة يوقعها رئيسها خيمي.



ولا يحتاج المشجع الراغب في الدخول على السحب إلى التوجه نحو احتفال خاص أو دخول منتدى معين، فقط كل ما عليه أن يجيب على سؤال بسيط، مفاده: من أي فريق أتى اللاعب/ المدرب إلى الوحدة. فقط يختار المشجع الإجابة الصحيحة ويتابع حساب النادي، قبل أن يعيد التغريدة لمتابعيه.



وشهدت التغريدة الأولى التي جاءت بعد التوقيع مع التركي إيمري تشولاك أكثر من 54 ألف إعادة تغريد، و39 ألف رد، وسط تفاعل من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مثل المنشد الكويتي مشاري العفاسي، والمغنية الإماراتية أحلام والمذيع المصري الشهير عمرو أديب.

وحصل 4 أشخاص على سيارات مقدمة من نادي الوحدة بعد الفوز في السحب، والطريف أن أولهم ويدعى محمد، يضع صورة عمر السومة مهاجم أهلي جدة كصورة شخصية، ويظهر حساب الأهلي في ملف التعريف الخاص به، مما يؤكد أن حساب الوحدة بات متابعاً من جماهير كثيرة داخل السعودية وخارجها، ليس فقط لمتابعة أخبار الصفقات المدوية التي يبرمها رئيسه، بل للدخول في السحب كذلك على السيارة المقدمة بعد كل انتقال.

وتحول حساب النادي المكّي إلى فاعل للغاية في موقع التواصل الاجتماعي، وتضاعف أكثر من 6 أضعاف، ليصل إلى 223 ألف متابع في فترة وجيزة، وفترة الانتقالات لم تنته بعد، مما يعني مزيداً من السيارات مستقبلاً.