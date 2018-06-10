بيتزي يطلب من لاعبي الأخضر مضاعفة الجهد

طالب الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي من لاعبيه مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق المونديال، قبل أن يواجه أصحاب الأرض في مباراة الافتتاح يوم الخميس.



واجتمع بيتزي مع لاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية التي أجريت على استاد بتروفسكي الرياضي، وسط حضور جماهيري وإعلامي، بعد قرار الجهازين الإداري والفني بفتح الحصة بالكامل للإعلام والجماهير.



وأكد بيتزي في اجتماعه مع اللاعبين على أهمية استشعار المرحلة المقبلة، وزيادة التركيز فيها، مشددًا على أن الظهور بالمستوى المشرّف في لقاء الافتتاح سيفتح أفاقًا أكبر للمنتخب الوطني.



وحرص لاعبي المنتخب على تحية الجماهير الحاضرة، والسلام على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تواجدوا في أرض الملعب وذلك قبل بداية التدريب.



ولم يستطع لاعب الوسط محمد كنو إكمال التقسيمة التي أجريت للاعبين قبل نهاية الحصة لتعرضه لكدمه في اليد.

