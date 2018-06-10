حسن معاذ.. طارده الهلال والأهلي وانتهى اتحادياً

دائما ما كان اسم المخضرم حسن معاذ، هدفا لناديي الهلال وأهلي جدة قبل انتقاله إلى الفيحاء، ومنه إلى اتحاد جدة، في إطار جهود نواف المقيرن في تدعيم صفوف بطل كأس الملك.

ووقع معاذ مع اتحاد جدة يوم السبت، بعد أن قضى النصف الأول من الموسم الماضي لاعبا للفيحاء الوافد الجديد، والآخر برفقة ناديه الأم.

وبدأت شائعات انتقاله بعدما تدخل معاذ على سعد الحارثي لاعب النصر، ليخرجه مصابا بقطع في الرباط الصليبي أواخر 2008، واشتعل غضب جماهير أصفر العاصمة حينها والتي بدأ بعضها بملاحقته، ليخرج الأخير في حوار مع جريدة "الرياض" السعودية قائلاً: القرار الأهم هو هجر الملاعب السعودية والبحث عن دوري خارجي أكثر أماناً، لأنه من الصعب العيش في مثل هذه الأجواء الرهيبة.

وأشعل سامي الجابر، رئيس الهلال الحالي، إشاعات انتقال الدولي السابق عندما كان مديراً لكرة القدم بنادي الهلال وكتب عبر "تويتر" عام 2012 : لم أتصل بحسن معاذ إطلاقا وللتوضيح فإن ما حصل هو أن حسن معاذ قال لي بعد مباراة الهلال والشباب الأخيرة في الدوري إنه سيدخل فترة الأشهر الستة قريباً وإن لديه الرغبة للعب لنادي الهلال وهذا كل ما حصل بيني وبين معاذ، أما ما ذكر غير ذلك فهي لا تعدو إلا اجتهادات.

وحصل الشباب على الدوري ذلك الموسم، ليجدد معاذ عقده مع ناديه، ولكنه في أواخر 2013 صرح عبر القناة الرياضية السعودية قائلاً بأنه أمضى 10 مواسم مع الشباب ويحتاج إلى الانتقال والتغيير، وبعد نفي المركز الإعلامي بناديه، أكد خالد البلطان، رئيس النادي الأسبق المفاوضات مع الهلال، وعزز تلك الأخبار متابعة الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق لحساب حسن معاذ في "تويتر".. أما نهاية القصة فهي بقاء معاذ شبابياً.

وعادت إشاعات انتقال معاذ مرة أخرى بعد رحيل خالد البلطان في صيف 2014، عندما تسربت أنباء عن مفاوضة الهلال له، وحينها كتب محمد الحميداني نائب رئيس الهلال وقتها تغريدة يمتدح بها اللاعب، ما دعا خالد المعمر نائب رئيس الشباب في ذلك الوقت إلى الرد عبر تغريدة: "كنا نتمنى من الحميداني أن يفرق بين الخواطر والتمني عن الواقع الذي تستند عليه الجماهير. وأوضح المعمر : نحترم جميع الأندية ولا نقبل هذه الآلية التي لا تليق بمكانة ناد عريق وكبير كالشباب ولا تعبر عن الواقع بتاتاً.

وأصدرت إدارة الشباب صيف 2015 عندما عرض الأهلاويون 19 مليون ريال للفوز بخدماته، وحينها قالت إدارة مساعد الزويهري بأن نظيرتها في الشباب وافقت على بيع معاذ ولم يتبق سوى الكشف الطبي لإعلانه لاعباً أهلاوياً، ولكن إدارة النادي العاصمي تراجعت وأصدرت بياناً تنفي فيه بيع عقد حسن معاذ.

ووقع معاذ مخالصة مالية مع الشباب مطلع موسم 2017 – 2018، لينتقل إلى الفيحاء، إلا أنه في نصف الموسم الماضي، عاد معارا إلى الشباب، قبل أن يوقع لاتحاد جدة وينهي بهذا شائعات انتقاله التي بدأت منذ أكثر من 11 عاماً.