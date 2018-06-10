وفد من اللجنة المنظمة يعقد اجتماعاً مع لاعبي الأخضر

عقد وفد من اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا اجتماعاً مع بعثة المنتخب السعودي قبل 4 أيام من مواجهة أصحاب الأرض في افتتاح المونديال.

ونقل الوفد لبعثة الأخضر ترحيب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تسلم أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي درعاً تذكارية بمناسبة المشاركة في كأس العالم 2018.

وأجريت ورشة عمل للحكام وللاعبين والأجهزة الفنية، بحضور نواف التمياط نائب رئيس اتحاد القدم، بالإضافة إلى ورشة أخرى تختص بتنظيمات البطولة للأجهزة الإدارية والطبية والإعلامية لاستعراض كافة التنظيمات المتبعة في البطولة.