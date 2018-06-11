أعضاء شرف الاتفاق ينعشون خزينة النادي

عقد مجلس إدارة الاتفاق اجتماعه السنوي في مقر النادي، لمناقشة استعدادات الفريق الأول للموسم المقبل ووضع النادي المالي، كما قدم أعضاء الشرف دعما لخزينة النادي.

وترأس الاجتماع عبدالرحمن الراشد، رئيس هيئة أعضاء الشرف، ونائبيه عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل، وحضور أعضاء الشرف، خليل الزياني وهلال الطويرقي وأحمد الدوسري، رئيس النادي السابق، ويوسف السيد وصالح المطوع وخالد الفداغ وبدر العبدالكريم وفهد الدبل ووليد الرميح.

وتصدرت الاجتماع عدة ملفات، أهمها وضع النادي المالي واستعدادات الفريق والرعاة الحاليين، كما قدم أعضاء الشرف دعما ماليا لخزينة النادي.

وأعلن الاتفاق في وقت سابق، تأجيل موعد تمارين الفريق ليوم الأحد 1 يوليو، بعد إعلان مواعيد مباريات الدوري، بقرار من اللجنة المشرفة في النادي وبالاتفاق مع ليوناردو راموس، مدرب الفريق الأول.