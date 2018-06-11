الشهري: سنستغل نقاط ضعف روسيا

أكد يحيى الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، أن الأخضر سيحاول استغلال نقاط ضعف المستضيف في مباراة افتتاح كأس العالم 2018 يوم الخميس المقبل

وقال الشهري خلال مؤتمر صحافي أقيم يوم الاثنين: سعداء بتواجدنا مع أفضل منتخبات العالم، المواجهات الودية لم تكن مقياسا حقيقيا، ويجب علينا استغلال نقاط ضعف المنتخب الروسي الذي يملك عناصر جيدة، وأرى بأني استفدت كثيراً من الاحتراف في إسبانيا.

وعلى صعيد متصل، شدد عبدالله عطيف لاعب وسط الأخضر على جاهزية الفريق للافتتاح: المنتخب الروسي قوي ولن نهتم بما يقال خارج الملعب، طموحنا عال، ومن سيستغل الفرص سيكسب، نسعى للظهور بالمظهر المشرف.