رسمياً.. الدوري السعودي ينطلق يوم 30 أغسطس

تقررت مواعيد مباريات الموسم المقبل من #الدوري_السعودي للنجوم ومباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري السعودي للنجوم 2018-2019 بتاريخ 30 أغسطس القادم وحتى 2 مايو 2019.

وتم اعتماد أوقات مستحدثة للمباريات، فجميعها ستكون بين الثالثة عصراً والسابعة مساءً، فيما ستلعب آخر جولتين في الساعة الثامنة و45 دقيقة، كما ستلعب بعض المباريات في مدن محددة في الساعة الثانية و45 دقيقة في فصل الشتاء.

وتم اختيار تاريخ 25 أغسطس موعداً لمباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة بين #الهلال و #اتحاد_جدة في لندن.