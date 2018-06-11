سليمان: ألمانيا استغلت كل فرصها أمام السعودية والبرازيل

يرى عبدالله سليمان مدافع المنتخب السعودي السابق والذي شارك في 3 مونديالات أن خسارة الأخضر الثقيلة أمام ألمانيا 8-0 جاءت بسبب الأخطاء الفردية، مشيراً إلى أن الألمان استغلوا كل الكرات أمام المرمى مثلما فعلوا في مباراة البرازيل 7-1 في نصف نهائي النسخة الماضية.

ولعب عبدالله سليمان 3 بطولات كأس عالم بقميص المنتخب السعودي، في أميركا وفرنسا واختتم مشاركاته العالمية بالتواجد مع الأخضر في بطولة كوريا الجنوبية واليابان.

وقال سليمان لـ"العربية.نت": بصراحة خسرنا أمام ألمانيا بسبب أخطاء فردية وفنية بحتة فقط والمنتخب الألماني وفق بالتسجيل في كل هجمة تسنح لهم مثل ماحدث لهم أمام البرازيل في مونديال 2014.

وواصل حول استعدادات المنتخب السعودي قبل المونديال أجاب: الخسارة في المواجهات الودية ليست أمراً كبيراً أو خطيراً فهي على العكس تكشف للمدرب الأخطاء ليتم تلافيها في المباريات الرسمية،ً فمن الجيد أن تخوض مواجهة أمام منتخب قوي وتخسر، لأنها ستعطيك دافعا كبيرا وتهيئ الفريق للمنافسات الرسمية.

وأضاف: قبل خوضنا نهائيات كأس العالم في أميركا لعبنا مباراة ودية أمام المنتخب اليوناني وخسرنا 5-1 وكانت النتيجة مفيدة للمدرب الذي عمل على تصحيح الأخطاء وهو ما حدث خلال مشاركتنا في النهائيات حيث قدمنا أداءً مميزاً ونجحنا بالوصول إلى دور 16 على الرغم من أنها المشاركة الأولى لنا.

وأوضح سليمان أن مونديال أميركا كان فاتحة خير على الكرة السعودية، وزاد: مونديال أميركا كان فاتحة خير علينا حيث استفدنا كثيراً ورفعنا اسم البلد عالياً بعد مستوانا المميز أمام هولندا وفوزنا على المغرب وبلجيكا وهو ما منحنا بطاقة الصعود.

وأوضح قائد الأخضر السابق أن المنتخب السعودي قدم أداءً مميزاً في مونديال فرنسا 1998 ولكن النتائج لم تخدمه وقال: حضرنا إلى مونديال فرنسا بثقة عالية بعد المستويات الكبيرة التي قدمناها في مونديال أميركا وقدمنا أداءً مميزاً، ولكن النتائج لم تخدمنا حيث خسرنا من الدنمارك وفرنسا وتعادلنا أمام جنوب افريقيا.

وطالب سليمان نجوم الأخضر باستغلال الضغط الكبير على المنتخب الروسي كونه البلد المضيف، وقال: الضغوطات ستكون أكبر على المنتخب الروسي كونها مباراة الافتتاح وعلى أرضه وأتمنى من اللاعبين استغلال ذلك والخروج بنتيجة إيجابية.