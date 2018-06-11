مدرب روسيا مشيداً بالأخضر: يلعبون مثل تشيلي

عبر ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني لمنتخب روسيا، عن إعجابه بالمنتخب السعودي، منافسه في مباراة افتتاح كأس العالم، مضيفاً أنهم يلعبون تماما مثل تشيلي، فريق بيتزي السابق.

وقال تشيرتشيسوف لقناة "إن تي في" الروسية: يجب علينا أن نشيد بالعمل الذي قام به منتخب السعودية بعدما أرسلوا 6 لاعبين إلى إسبانيا.

وأضاف: كانوا يتجمعون لمدة أسبوع شهريا واختاروا قائمتهم من بين 50 لاعبا اختبروهم في فترة قصيرة، وذلك لأنهم امتلكوا مدربا جديدا وأسلوب لعب محددا وهم يلعبون مثل التشيليين.

واختتم تشيرتشيسوف حديثه عن هدف روسيا في كأس العالم: دائما أقول إن الهدف واحد لكل المنتخبات حتى ألمانيا والبرازيل وهو عبور مرحلة المجموعات ثم محاولة الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، لذلك هدفنا الأول هو التأهل عن مرحلة المجموعات.

ويلعب الأخضر والمنتخب الروسي، المضيف، مباراة افتتاح كأس العالم 2018 يوم الخميس المقبل على ملعب "لوجنيكي".