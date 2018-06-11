الوحدة يواصل صفقاته الأجنبية ويضم البرازيلي موراييس

وقعت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي، عقداً احترافياً مع البرازيلي أنسيلمو موراييس من إنترناسيونال البرازيلي، بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ولعب موراييس (29 عاماً)، معظم مسيرته في كبار الأندية البرازيلية مثل بالميراس وسبورت ريسيفي وإنترناسيونال، فيما يعد انتقاله إلى جنوى الإيطالي هو الاحتراف الوحيد خارج البرازيل، ولعب بعدها لباليرمو قبل أن يعود إلى ساو كايتانو البرازيلي.

وأعلن الوحدة عن صفقته الأجنبية الخامسة عبر "تويتر": بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية، إدارة النادي تنهي رسمياً تعاقدها مع نجم الوسط البرازيلي أنسيلمو موراييس، نجم فريق إنترناسيونال البرازيلي.