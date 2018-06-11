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"بروفة الافتتاح".. الأخضر يخسر بثلاثية والسهلاوي يسجل

المصدر: موسكو - فهد الشهري
صورة لشاشة الملعب خلال بروفة حفل الافتتاح
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توقع منظمو حفل افتتاح كأس العالم 2018 في بروفات حفل الافتتاح فوز المنتخب الروسي على نظيره السعودي 3-1 يوم الخميس في أولى مباريات المونديال، عن طريق فيكتور سومولوف وإيغناشفيتش بينما سيكون محمد السهلاوي مسجل هدف الأخضر الوحيد.

صورة لشاشة ومدرجات ملعب لوجينيكي صورة لشاشة ومدرجات ملعب لوجينيكي

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لتجهيز ستاد "لوجينكي" في العاصمة موسكو، بحضور 80 ألف متفرج و500 مشارك ما بين راقصين ورياضيين، كما سيحيي المغني البريطاني الشهير روبي ويليامز حفل الافتتاح إلى جانب المغنية الأوبرالية الروسية أيدا غارفولينا قبل انطلاقة المباراة الافتتاحية في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية.

السهلاوي مع زميله تيسير الجاسم السهلاوي مع زميله تيسير الجاسم

ووضع الروس نتيجة المباراة في شاشة الملعب ضمن البروفات والتي أشارت إلى تسجيل المهاجم سومولوف هدفين في الدقيقتين 17 و27، قبل أن يقلص محمد السهلاوي النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن المدافع سيرغي إيغناشفيتش يسجل الهدف الثالث لروسيا من علامة الجزاء في الدقيقة 53.

سومولوف سومولوف



المغني البريطاني روبي ويليامز المغني البريطاني روبي ويليامز

وقال المغني البريطاني روبي ويليامز في تصريح نقلته "ديلي تلغراف" عقب إعلانه مغنياً لافتتاح كأس العالم: حلم الصبا تحقق، لطالما كنت أريد أن أفعل ذلك، لقد سبق لي إقامة العديد من الحفلات حول العالم، لكن افتتاح كأس العالم أمام 80 ألف متفرج ومئات الملايين من المشاهدين عبر الشاشات أمر لم أتخيل حدوثه.

كلمات دالّة

#محمد السهلاوي, #روسيا, #سومولوف, #الأخضر, #كأس العالم

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