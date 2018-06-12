آل الشيخ: فاوضت دي روسي وبالوتيلي وسأشتري ناديا أوروبيا

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أنه فاوض النجمين الإيطاليين دانييلو دي روسي قائد روما وماريو بالوتيلي نجم نيس الفرنسي للحضور إلى السعودية، لكنهما فضلا البقاء في أوروبا، مشيراً إلى أنه من عشاق كرة القدم الإيطالية بدءاً من نابولي مارادونا مروراً بباجيو وتوتي وحتى الحارس بوفون.

وقال آل الشيخ في حوار مطول مع جريدة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة: قابلت بالوتيلي بعد مباراة السعودية وإيطاليا الودية، وعرضت عليه الانضمام إلى الدوري السعودي، لكنه اعتذر مفضلاً البقاء في أوروبا هذه الفترة، كما اعتذر دانييلو دي روسي قائد روما عن الانتقال إلى السعودية.. بالنسبة لي أفهم ذلك فالطليان لا تهمهم المادة بقدر البقاء في مدنهم وفي مجتمعهم.

وواصل عن بداية فكرة إقامة السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس: كرة القدم الإيطالية تحظى بشعبية كبيرة في السعودية، ستكون المدرجات مكتظة بالجماهير وسيعرف الطليان أننا نتشارك معهم شغف كرة القدم.

وأردف: الدوري السعودي يحظى بشعبية كبيرة وارتفع إلى 16 فريقاً مؤخراً وزاد عدد الحضور الجماهيري، كما كان هناك 62 ألف مشجع في نهائي كأس الملك، وخلال عام ونصف سيتم خصخصة الأندية، كما دخلت العائلات إلى المدرجات، وزاد عدد الحضور الجماهيري 30%، وهذا بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحول علاقته بكرة القدم الإيطالية أجاب: أعترف، أنا أحببت أكثر من فريق إيطالي، بدأت مع نابولي روما وأعجبت بعدها بروبيرتو باجيو، وبعدها أصبحت أحب روما توتي، ومنذ أعوام أصبحت مع يوفنتوس بسبب بوفون.. إنه أسطورة.

وأتبع: كرة القدم الإيطالية سيطرت على العالم حتى التسعينيات الميلادية، لكن بعدها تم ارتكاب بعض الأخطاء الاستراتيجية التي أدت إلى تراجعه، مثل حقوق البث التلفزيوني وتوزيعها الخاطئ، والمرافق القديمة، قبل أن تكمل فضيحة "كالتشيو بولي" على ما تبقى من إرث للطليان، لكن أنا مؤمن بأن الدوري الإيطالي عائد إلى القمة.



وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه يفكر بشراء نادٍ أوروبي، وزاد: نادي روما دائماً في قلبي، أنا مهتم بشراء نادٍ أوروبي، ومن يعلم ربما يحدث ذلك مستقبلاً.

وعن الصرف الجنوني الذي تقوم به إدارة باريس سان جيرمان المملوك لقطر، أجاب: قطر بلد صغير لديه الكثير من المال ويستغل وسائل الإعلام لإرسال رسائله إلى الشباب، كرة القدم في العالم عانت من المصاريف الجنونية.