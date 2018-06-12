أوروغواي تستعد لمباراتي السعودية ومصر بنصف طن من الحلوى

لم يكتفِ منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم في رحلته إلى الأراضي الروسية باصطحاب فريق كبير يعج باللاعبين الموهوبين بالإضافة إلى طموحاته في الوصول بعيدا في بطولة كأس العالم 2018، بل حمل معه أيضا 400 كيلوغرام من الحلوى والمشروبات.



وقال ألدو كاوتيرسيو، الطاهي الخاص بمنتخب أوروغواي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) داخل معسكر الفريق في مدينة نيغني نوفغورود الروسية: جئنا بـ 180 كيلوغراما من مشروب المته (مشروب محلي في أوروغواي) و30 كيلو غراما من حلوى الألبان و80 كيلو غراما من السفرجل و80 كيلو غراما من البطاطا الحلوة.



ويعتبر مشروب المته منتجا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لمنتخب أوروغواي، على عكس الحلويات التي تقدم خلال فترات متفاوتة من اليوم.



وأضاف كاوتيرسيو قائلا: في أوروغواي إذا نفدت المته فإن هذا يمثل مشكلة حقيقية، عدم وجود المته هو أمر أكثر تعقيدا من عدم وجود اللحم.



ومشروب المته هو مشروب شهير في بعض من دول أميركا الجنوبية، مثل الأرجنتين وباراغواي، ويتناوله أيضا بعض اللاعبين الأوروبيين مثل الفرنسي أنطوان غريزمان.

ويتمتع الطاهي الأورغواياني بخبرة كبيرة في بطولات كأس العالم، حيث رافق منتخب بلاده في هذه المحافل الكبرى طوال 14 عاما ولهذا فهو يعرف لاعبي الفريق منذ أن كانوا مع فرق الشباب.



واختتم كاوتيرسيو تصريحاته ساخرا حيث قال: يعرفون إذا كنت أنا من طهوت الطعام أم غيري.