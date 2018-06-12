إدارة الوحدة تستغني عن خدمات 20 لاعباً

أعلنت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي الاستغناء عن 20 لاعباً من قائمة الفريق الحالية، على أن تعلن قائمة أخرى من اللاعبين المستغنى عنهم خلال الفترة المقبلة.

وقلص الاتحاد السعودي عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الأندية إلى 30 لاعباً، كما رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين محترفين.

واستغنت إدارة الوحدة عن كلأً من أحمد الشيخي، أحمد موسى، أمجد السلمي، راضي اللهيبي، سعيد علان، علي القلقمي، عبدالرحمن العطاس، لؤي هوساوي، عمار أنور، فواز السلمي، عبد العزيز السهلي، محمد زياعي، معاذ الزنبقي، هاني مجرشي، عادل الرشيدي، عبدالرحمن الحربي، مؤيد غروي، فهد منصور، عبدالله الشريف، مشعل الصبحي.

وتعاقدت إدارة الوحدة مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أبرزهم البرازيلي فرنانداو، ومواطنه جيليرمي والفنزويلي أوتيرو والتركي تشولاك، بالإضافة إلى عبدالله الزوري ووليد باخشوين وفيصل درويش.