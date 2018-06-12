عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الأخضر يتوجه إلى موسكو استعدادا لافتتاح المونديال

المصدر: العربية.نت
تدريبات الأخضر في سان بطرسبرغ يوم الاثنين
رابط مختصر

واصل المنتخب السعودي يوم الاثنين، استعداداته للمباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض يوم الخميس المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينيت سان بطرسبرغ بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها الطريقة التكتيكية التي سينتهجها في لقاء الافتتاح، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى تقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة موسكو يوم الثلاثاء من مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبرغ إلى مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية.

كلمات دالّة

#مونديال روسيا, #الأخضر, #منتخب روسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر