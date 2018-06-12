الأخضر يتوجه إلى موسكو استعدادا لافتتاح المونديال

واصل المنتخب السعودي يوم الاثنين، استعداداته للمباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض يوم الخميس المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينيت سان بطرسبرغ بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها الطريقة التكتيكية التي سينتهجها في لقاء الافتتاح، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى تقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة موسكو يوم الثلاثاء من مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبرغ إلى مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية.