الأخضر يصل إلى موسكو لافتتاح المونديال

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى موسكو استعداداً لمباراة الافتتاح أمام المضيف يوم الخميس المقبل، بعد انتهائها من معسكر سان بطرسبرغ.

وسيخوض الأخضر حصة تدريبية يوم الأربعاء قبل أن يلعب أمام روسيا في افتتاح بطولة كأس العالم 2018 يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي تشهد وجود منتخب عربي في افتتاح المونديال.

ولعب الأخضر 3 مباريات ودية في معسكره الأخير الاستعدادي للمونديال، أمام إيطاليا وألمانيا وانتهت بهدفين لهدف، وأمام بيرو بثلاثية دون رد.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب روسيا المستضيف ومنتخب أوروغواي ومنتخب مصر.