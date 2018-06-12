الأرجنتيني "مفتول العضلات" حكماً لمواجهة الأخضر وروسيا

يدير الحكم الدولي الأرجنتيني نيستور بيتانا المباراة الافتتاحية لكأس العالم المقررة يوم الخميس بين منتخبي روسيا، المستضيف، والسعودية.

ويعرف الأرجنتيني بيتانا بجسده الرشيق وعضلاته المفتولة، والتي تجعله محط أنظار المشاهدين سواء مع اللاعبين، وهي إحدى الأسباب بتسميته "هالك" شخصية الرجل الأخضر الكارتونية، كما قد سبق له إدارة مباريات مونديالية في البطولة السابقة، حيث قاد مباريات روسيا وكوريا الجنوبية، وأميركا والبرتغال وهندوراس وسويسرا في أدوار المجموعات، وفرنسا وألمانيا في الدور ربع النهائي.

وسيعاونه مواطناه خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا، فيما سيكون ساندرو ريتشي من البرازيل حكما رابعا، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقال بيرليوجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا: اخترنا شخصا لديه خبرة إدارة مباريات في المونديال، ونحن واثقون أننا اتخذنا القرار الصحيح.

وسيدير بيتانا أول مباراة في كأس العالم مدعومة بنظام حكم الفيديو المساعد. وحرص فيفا على إعداد الحكام من خلال المباريات والمؤتمرات منذ استخدام التقنية في بطولة تابعة للفيفا في كأس العالم للأندية في 2006.

وسيجلس فريق من 4 مساعدين في غرفة التحكم في مركز البث الدولي في موسكو، يرتدون زي الحكام الكامل. وسيكون فريق تقنية الفيديو مكونا من الإيطالي ماسيمليانو إيراتي، حكم الفيديو المساعد، والأرجنتيني ماورو فيليانو، مساعد أول، والتشيلي كارلوس أستروزا، مساعد ثان، والإيطالي دانيلي أورساتو مساعد ثالث.

وقال ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا: الحكام جاهزون لما يتعين عليهم فعله. ونحن مقتنعون. ونعلم أنها لا يمكن أن تكون تجربة هنا، نعلم أنه يتعين علينا أن نكون جاهزين ولكننا واثقون وجاهزون.