الوحدة يضم النجم البرازيلي فرنانداو من فنربخشة

أنهت إدارة الوحدة إجراءات التعاقد رسمياً مع المهاجم البرازيلي، جوزيف فرنانداو، من فنربخشة التركي، ضمن خطط تقوية صفوف الوافد الجديد للموسم المقبل.

وبدأ فرنانداو مسيرته الاحترافية في عام 2008، والتي قضى معظمها في الدوري البرازيلي قبل الانتقال إلى الدوري التركي في الانتقالات الشتوية من موسم 2013-2014 برفقة بورصا سبور التركي، وبعدها بموسم ونصف عاد إلى فريق أتلتيكو باراناينسي بعد انتهاء مدة إعارته، ليقوم الأخير ببيع عقده لنادي فنربخشة التركي بصيف موسم 2015- 2016.

وسجل المهاحم البرازيلي 13 هدفاً من 24 مباراة في بطولة الدوري التركي والكأس من موسم 2017 - 2018.

وجاء في بيان النادي: بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، إدارة النادي تنهي رسمياً تعاقدها مع نجم الهجوم البرازيلي جوزيف فرنانداو نجم فريق فنربخشة التركي.