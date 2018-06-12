الدولي الجزائري عسله يحمي مرمى الحزم

أعلن الحزم الذي ترقى حديثا للدوري السعودي للمحترفين، يوم الاثنين، تعاقده مع الحارس الجزائري الدولي مليك عسله من شبيبة القبائل.

ولم يكشف الحزم في بيان بحسابه على تويتر عن التفاصيل المالية أو مدة عقد عسله البالغ من العمر 31 عاما.

وقال عسله في تسجيل مصور على تويتر: أوجه رسالة شكر وامتنان لرئيس نادي الحزم على الثقة... وإن شاء الله أكون على المستوى المطلوب.

وتعاقد الحزم في وقت سابق مع صانع اللعب الدولي السوري يوسف قلفا من نادي الإمارات الإماراتي دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، كما أعلن اتفاقه مع الروماني دانييل إيسايلا، المدرب السابق لمنتخب رومانيا تحت 21 عاما، لقيادته في الموسم الجديد.