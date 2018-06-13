الأخضر يسعى لتسجيل رقم تاريخي في مباراة الافتتاح

يتطلع المنتخب السعودي لأن يسجل رقماً جديداً في نهائيات كأس العالم، حينما يواجه منتخب روسيا في مباراة الافتتاح التي ستقام يوم الخميس على ستاد أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي في العاصمة روسيا، ويلحق بالبلد المضيف الخسارة الأولى في تاريخ مباريات كأس العالم.

ولم يعرف أي منتخب استضاف نهائيات كأس العالم على أرضه الخسارة إذا كان طرفاً في مواجهة الافتتاح.

وليس بالضروري أن يخوض منظم البطولة مباراة الافتتاح في نهائيات كأس العالم، حيث كان الفريق مستضيف البطولة طرفاً في مباريات الافتتاح في ثماني نسخ فقط، بينما كان بطل النسخة الماضية يفتتح البطولة.

وأول منتخب خاض مواجهة الافتتاح على أرضه هو المنتخب البرازيلي في مونديال 1950 حينما واجه منتخب المكسيك وتغلب عليه 4-صفر.

وفي مونديال 1958 خاضت السويد منظمة البطولة مباراة الافتتاح وكانت أمام منتخب المكسيك وانتصرت 3-صفر.

وفي مونديال 1962 لعب منتخب تشيلي مستضيف البطولة مباراة الافتتاح أمام المنتخب السويسري وانتصر 3-1.

وفي مونديال 1966 تعادل المنتخب الإنجليزي مستضيف البطولة أمام نظيره أوروغواي سلبياً، وهي ذات النتيجة التي حسمت مباراة افتتاح مونديال 1970 والذي جمع منتخب المكسيك مستضيف البطولة أمام الاتحاد السوفيتي.

ولم يخض مستضيف البطولة مباراة الافتتاح في 8 نهائيات متتالية، حيث عادت في مونديال 2006 حينما خاض المنتخب الألماني مستضيف البطولة مباراة الافتتاح أمام نظيره الكوستاريكي وانتصر 4-2.

وفي مونديال 2010 الذي احتضنته القارة السمراء لأول مرة، التقى منتخب جنوب إفريقيا مستضيف البطولة أمام المكسيك وتعادلا 2-2.

وفي المونديال السابق، خاض منتخب البرازيل مستضيف البطولة مباراة الافتتاح أمام منتخب كرواتيا وفاز بنتيجة 3-1.