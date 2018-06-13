الروسي ساميدوف: يجب حرمان المنتخب السعودي من الكرة

أكد ألكساندر ساميدوف، لاعب المنتخب الروسي، أنه كان يتابع السعودية في مبارياتها الودية، مشيراً إلى أن الأخضر يحب الاحتفاظ بالكرة وعلى الروس حرمانه منها.

وقال ساميدوف في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: شاهدت مباراة المنتخب السعودي أمام ألمانيا، كان رائعاً ويستحق التعادل على أقل تقدير في تلك المواجهة. وواصل: كذلك تابعت مباراته أمام إيطاليا، وقدم فيها مستويات جيدة.

وواصل: لاحظت أن المنتخب السعودي يتمتع بفنيات عالية ويحب الاحتفاظ بالكرة، وعلينا أن نحرمه من السيطرة عليها.

ولم يحقق المنتخب الروسي أي انتصار خلال سبع مباريات بعد فوزه على كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي وانتهت آخر مباراة ودية للمنتخب الروسي استعدادا للمونديال، بالتعادل مع المنتخب التركي 1 -1 قبل أيام، وقد خسر خلال العام الجاري أمام البرازيل وفرنسا في مارس كما خسر أمام النمسا صفر -1 قبل أسبوعين.