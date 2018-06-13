بدعم تركي آل الشيخ.. برشلونة في حفل اعتزال "القناص"

أعلن ياسر القحطاني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، أن حفل اعتزاله سيقام في ديسمبر من عام 2018 أمام نادي برشلونة الإسباني.

وصرح القحطاني لإحدى الإذاعات بأنه وبشكل حصري سيكون حفل اعتزاله أمام برشلونة في شهر ديسمبر بعد أن كان محتارا بينه وبين ريال مدريد، على ستاد جامعة الملك سعود.

وسبق أن صرح تركي آل الشيخ، بأنه سيتكفل بحفل اعتزال المهاجم الملقب بـ"القناص" بعد أن أعلن الأخير اعتزاله بشكل رسمي عقب انتهاء الموسم الرياضي.

وبدأ ياسر مسيرته الكروية في القادسية عام 2000 حتى 2005 قبل أن ينتقل إلى الهلال ويقضي معه 12 عاماً حقق فيها 16 بطولة مختلفة، كما لعب مع المنتخب السعودي 112 مباراة أحرز فيها 42 هدفاً، وتوج بأفضل لاعب في قارة آسيا عام 2007.