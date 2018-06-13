بيتزي يرفع راية القتال على كل كرة في مباراة الافتتاح

رفع خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، راية القتال على كل كرة عندما يلاقي فريقه المنتخب الروسي في افتتاح كأس العالم 2018 يوم الخميس، بينما أبدى أسامة هوساوي، قائد الأخضر، سعادته بالتواجد في أهم حدث رياضي بالعالم.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي: أشعر بحماس كبير لخوض المباراة الافتتاحية لأنه حدث عظيم، وسنبذل قصارى جهدنا وأفضل ما لدينا لكي نسعد الشعب السعودي، وأؤكد لكم أننا سنقاتل على كل كرة.

وواصل: الضغوط دائماً تحاصر جميع المنتخبات في الكثير من المناسبات، وربما أحياناً يكون ذلك حافزاً لبذل مجهود أكبر.

وأبدى أسامة هوساوي قائد الأخضر سعادته بالتواجد في افتتاح كأس العالم، وقال: نحن سعداء للغاية بتواجدنا في مباراة افتتاح أهم حدث رياضي في العالم، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال مجريات المباراة.

وسرد هوساوي النجاحات التي حققها الأخضر في تاريخه، وقال: دائماً ما كان المنتخب السعودي طرفاً ثابتاً في المنافسة على البطولات الآسيوية، بالإضافة إلى ذلك نحن نشارك اليوم في كأس العالم للمرة الخامسة.