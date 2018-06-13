رئيس ملف "2026" يشكر السعودية على دعمها

قدم كارلوس كورديرو، رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم والمسؤول عن ملف استضافة كأس العالم 2026، شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على دعمهم للملف المشترك في سباق تنظيم المونديال.

وحصل الملف المشترك الذي يضم الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب كندا والمكسيك، على 134 صوتاً، مقابل 65 لملف المغرب المنافس الوحيد.

وقال كورديرو في مقطع مسجل: أشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على دعمهم للملف المشترك لاستضافة مونديال 2026.

وواصل: انتصرنا في موسكو اليوم، ونتطلع إلى تنظيم كأس العالم 2026 واستقبال المنتخب السعودي وجماهيره في المونديال.

والتقى كورديرو بآل الشيخ مطلع أبريل الماضي لإطلاعه على ملف استضافة كأس العالم 2026، قبل أن يعلن رئيس هيئة الرياضة في حوار تلفزيوني دعم السعودية للملف المشترك.