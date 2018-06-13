مدرب روسيا: جاهزون لتخطي عقبة المنتخب السعودي

قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي يوم الأربعاء إن الفريق مستعد لوضع نهاية لسلسلة نتائجه المتواضعة وافتتاح مشواره في كأس العالم 2018 لكرة القدم يوم الخميس بالفوز على نظيره السعودي.

ويلتقي المنتخب الروسي نظيره السعودي غدا الخميس على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 الذي تحتضنه روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

وقال تشيرتشيسوف عقب مران الفريق على ملعب لوجنيكي إن جميع لاعبيه لائقون وتدربوا بشكل جيد استعدادا لمباراة الافتتاح.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين: جميع لاعبينا تطوروا بشكل كبير، ورد لدى سؤاله عن سبب توقعه أن الفريق سيحقق الفوز للمرة الأولى هذا العام، قائلا: لأننا نريد ذلك.

ولم يحقق المنتخب الروسي أي انتصار خلال سبع مباريات بعد فوزه على كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، وقد واجه تشيرتشيسوف الذي تولى المنصب عقب إخفاق الفريق في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) موجة من الانتقادات.