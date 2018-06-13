الجماهير تلتف حول آل الشيخ في موسكو.. والأمن يتدخل

تجمعت الجماهير السعودية حول تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعطلت الحركة في الساحة الحمراء وسط موسكو، ما دفع رجال الأمن إلى التدخل وإخراجه من وسطها.

ووصل آل الشيخ إلى موسكو في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء مترئساً الوفد السعودي المشارك في كأس العالم 2018، وسيكون حاضراً في مباراة الافتتاح مساء الخميس بين البلد المضيف والسعودية.



وتوجه آل الشيخ إلى الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية، قبل أن تحتشد الجماهير السعودية حوله، واستغل بعضهم الموقف لالتقاط صورة "سيلفي" مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، كما حاولت وسائل الإعلام استغلال الموقف والحصول على تصريح من الرئيس الشاب.



وتعتبر الساحة الحمراء مقصداً لجميع الجماهير التي تتوافد إلى روسيا لحضور مباريات فرقها الكروية، واشتهرت في أوساط الجماهير الكروية في السنوات الأخيرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.



وعرفت الساحة الحمراء بهذا الاسم نظراً لكثرة الطوب الأحمر الذي يحيط بالساحة الأشهر في العاصمة الروسية، وتفصل بين الكرملين ومقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستغرق العمل على الساحة 8 أعوام، وتحديداً بين عامي 1508 وحتى 1516 على يد المعماري الإيطالي ألويسيو ذا نيو.

وفي الوقت الحالي تتخذ أكبر المتاجر التجارية والمطاعم في روسيا من الساحة الحمراء مقراً لها، قبل الانتشار في المناطق الأخرى، سواء داخل موسكو أو خارجها.