"القط الأليف" يتوقع فوز روسيا على السعودية في الافتتاح

توقع القط آخيل، الذي استعانت به اللجنة المنظمة لتوقع نتائج مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، فوز المنتخب الروسي على نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية للمونديال، حسب ما أفادت وكالة (تاس) للأنباء الروسية يوم الأربعاء.



ووضع أمام آخيل، الذي تمت الاستعانة به أيضا لتوقع نتائج مباريات كأس القارات التي أقيمت بروسيا العام الماضي، صحنين من الطعام لتناول أحدهما، حيث يحمل أحدهما العلم الروسي، فيما حمل الثاني العلم السعودي، ليختار دون تردد علم أصحاب الأرض، وفقا لما ذكرته "تاس".





ونجح القط، الذي يتواجد في متحف (أرميتاج) الحكومي بمدينة سان بطرسبرغ، في توقع نتائج ثلاث مباريات ببطولة كأس القارات، من إجمالي أربعة لقاءات أقيمت في المدينة الروسية، حيث تنبأ بالنتائج الصحيحة لمباراتي الافتتاح والختام.





وأوضحت "تاس" أن مسؤولي المتحف الروسي اختاروا آخيل لقدرته على الاختيار والتحليل، إضافة لسلوكه غير المعتاد.