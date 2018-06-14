المنتخب السعودي ينهار ويخسر بخماسية أمام روسيا

اكتسح المنتخب الروسي نظيره المنتخب السعودي 5- صفر ، على استاد أولمبيسكس كومبليكس لوجينيكي في العاصمة موسكو، في افتتاح مباريات نهائيات كأس العالم 2018.



وقدّم المنتخب السعودي أداءً جيداً في العشر دقائق الأولى والذي بدأها مهاجماً، إلا أن المنتخب الروسي نجح بامتصاص حماس الأخضر بعدما سجّل هدفاً مبكراً عند الدقيقة 12 عن طريق اللاعب يوري كازينسكي والذي حول عرضية زميله أليكسندر جولوفين برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.







وواصل المنتخب الروسي هجومه وسط ارتباك غير مبرر من لاعبي الأخضر وكاد لاعبه دينيس تشيرشيف أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.







وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن الروسي دينيس تشيرشيف من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله رومان زوبنين ليراوغ المدافع ياسر الشهراني ويسدد الكرة قوية في شباك الحارس عبدالله المعيوف.







وفي الشوط الثاني تحسّن أداء المنتخب السعودي في الدقائق العشر الأولى وكاد المهاجم محمد السهلاوي أن يسجل هدف تقليص الفارق بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله محمد البريك إلا أنه فشل في تحويلها إلى الشباك.







وعند الدقيقة 64 دفع الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الأخضر بتغييره الأول بدخول المهاجم فهد المولد بديلاً لزميله عبدالله عطيف.

واستعاد المنتخب الروسي سيطرته وكاد مهاجمه ساميدوف أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله تشرشيف داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 71 تمكن مهاجم المنتخب الروسي أندري إيشينكو من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله أليكسندر جولوفين برأسه في شباك المنتخب السعودي.



وعند الدقيقة 90+2 تمكن دينيس تشيرشيف من تسجيل الهدف الرابع للمنتخب الروسي بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.



وعند الدقيقة 90+5 اختتم الكسندر جولوفين مهاجم روسيا أهداف منتخب بلاده بتسجيله الهدف الخامس بعد تصديه لخطأ من خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.



وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب أوروغواي يوم الأربعاء المقبل.