بيتزي: روسيا سجلت 5 أهداف دون بذل أي مجهود

كشف خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي أن الأخضر لعب مباراة سيئة جدا، مضيفاً أنهم انتصروا بنتيجة كبيرة دون بذل أي مجهود.

وقال بيتزي في مقابلة تلفزيونية: لعبنا مباراة سيئة ولم نتمكن من التنافس كما أردنا والخصم فاز بنتيجة كبيرة دون بذل أي مجهود، ولكن لتلعب في كأس العالم يجب أن تكون على مستوى هذه المنافسة.

وأضاف أسامة هوساوي وتيسير الجاسم، أن الأخضر عاش كابوسا بعد الخسارة بخماسية، إلا أن الأمور لم تنتهِ بعد.

وقال هوساوي: الأخطاء كانت كثيرة واستطاع استغلالها المنتخب الروسي، ولكن لا يزال أمامنا مباراتان، على الورق لا زلنا نستطيع التأهل ولم تذهب الأمور بعيدا حتى الآن.

وزاد تيسير: لعبنا مباراة أقوى من مباراة روسيا في الوديات، وسنحاول تعويض الجمهور في المباراتين القادمتين، ومباراة اليوم تعد كابوسا لنا، واستقبلنا 5 أهداف بشكل سيئ، ولكن يجب أن نتوقف عن التفكير بهذه المباراة، سنغير هذه الصورة في لقاءاتنا القادمة.