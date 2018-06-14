تشيريتشف يعترف: الفوز الكبير لم يكن في أحلامي

أهدى دينيس تشيريتشف لاعب منتخب روسيا والذي سجل هدفين في مرمى المنتخب السعودي في مباراة افتتاح مونديال 2018، هدفيه إلى عائلته، مشيراً إلى أنه لم يحلم بخروج منتخب بلاده بهذه النتيجة الكبيرة.

وقال تشيريتشيف الذي لعب بديلا للنجم الكبير دجاكوييف وسجل هدفين للفريق، أنه لا يمكن أن يصف مشاعره وسعادته الغامرة بهذا الفوز الكبير.

وزاد اللاعب : أهدى هذا الفوز لأسرتي التي عانت الأمرين عند إصابتي. لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد وإنما يجب أن نتقدم. لم أكن أبدا أحلم بهذه النتيجة. كنت مسرورا فقط للمشاركة في كأس العالم.



وأضاف : أحترم قرارات المدرب وليس من حقي الاعتراض حتى إذا لعبت دقيقة واحدة، وسأبذل فيها كل ما بوسعي... أنا مسرور لانتمائي إلى القائمة النهائية لمنتخب روسيا في هذا المونديال.